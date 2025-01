Levée de l’immunité parlementaire de Farba/ Abass Fall, Ministre du travail : « Nous avons le devoir et l’obligation de faire jaillir la lumière »

Lors de la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom, le ministre du travail, de l’Emploi et des relations avec les institutions aux côtés de son homologue de la justice, représentant le gouvernement. Après le vote, Abass Fall rappelle la pertinence des règles à respecter dans ce genre de procédure compte tenu de l’histoire parlementaire. Mais également, l’urgence d’honorer la volonté du peuple sénégalais à qui, « la rupture systémique » a été promise. « Il faut que les anciennes pratiques soient enterrées. Nous avons un engagement à respecter et nous devons être irréprochables et faire de sorte que la vérité sur les faits mentionnés éclate », a-t-il expliqué face à la presse ce vendredi à l’occasion de la présentation des conclusions de la commission Ad hoc chargée de statuer sur sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député-maire, Farba Ngom.