Leur demande de sit-in devant l’assemblée nationale rejetée : les députés de Yewwi Askan Wi face à la presse ce matin

Dans le but de dénoncer le retard du président de l’Assemblée nationale qui ne s'exprime toujours pas sur les questions orales et écrites déposées sur sa table, le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi avait introduit une demande de sit-in devant l’assemblée nationale ce jeudi 23 février à 10h. La requête finalement rejetée par le préfet de Dakar qui a brandi les motifs de trouble à l’ordre public, entrave au bon fonctionnement du service public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Mais la coalition de l’opposition de compte pas se résigner. En effet, Birame Soulèye Diop et Cie vont tenir une conférence de presse ce matin au siège du parti de l’unité et du rassemblement à partir de 11h.