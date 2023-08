Les putschistes retirent les ambassadeurs du Niger de quatre pays

Les militaires auteurs d'un coup d'Etat au Niger ont annoncé jeudi soir mettre "fin" aux "fonctions" d'ambassadeurs du Niger en France, aux Etats-Unis, au Nigeria et au Togo, dans un communiqué lu à la télévision nationale, au moment où les pressions pour rétablir l'ordre constitutionnel se multiplient internationalement.



"Il est mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la république du Niger (...) auprès de la république française", du "Nigeria", auprès de "la république togolaise" et "auprès des Etats-Unis", a déclaré un des putschistes.