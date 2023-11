Les premières images de Tapha Tine à l’arène nationale, le géant du Baol fin prêt pour affronter le Tay Shinger …

Le visage serein et très renfermé, le lutteur Tapha Tine a fait son apparition à l’arène nationale de Pikine en toute sobriété. Accompagné d’un convoi venu de la Médina, de son staff technique et de ses préparateurs mystiques, le Baol - Baol est descendu de son véhicule, bien entouré. Après avoir pris le soin d’exécuter les dernières recommandations de ses marabouts en termes de bains mystiques et autres incantations, il est entré dans l’antre de Pikine, pour son combat contre Eumeu Sène.





Mouhamadou Moustapha Gaye