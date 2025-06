Les lions renversent l’Angleterre à Nottingham (1-3) : Les Lions ont parlé anglais… et imposé leur loi

Une entame difficile mais une réaction maîtrisée



Dans l’atmosphère tendue du City Ground de Nottingham, le Sénégal entame la rencontre face à une Angleterre bien décidée à faire respecter son rang. Dès la 7e minute de jeu, les Three Lions ouvrent le score par l’intermédiaire de leur capitaine Harry Kane, opportuniste dans la surface après un bon service dans l’axe.



Malgré ce coup dur, les Lions de la Téranga ne paniquent pas. Sous la houlette de leur nouveau sélectionneur officiel, Pape Thiaw, ils retrouvent progressivement leurs repères. Leur pressing devient plus cohérent, les circuits de passes plus fluides, et la défense resserre les lignes.



La récompense arrive à la 40e minute. Idrissa Gana Gueye, inspiré au milieu, envoie un centre parfaitement dosé dans la surface anglaise. Nicolas Jackson se bat pour dévier le ballon dans la course d’Ismaïla Sarr, qui ne se fait pas prier pour égaliser. Déjà buteur face à l’Irlande, Sarr confirme sa forme actuelle en inscrivant son deuxième but de la semaine. Le Sénégal recolle à 1-1 juste avant la pause, un score logique à la mi-temps.







Une deuxième période stratégique et décisive



Au retour des vestiaires, aucune modification n’est apportée de part et d’autre. Le Sénégal repart sur les mêmes bases et se montre de plus en plus menaçant. À la 61e minute, le capitaine Kalidou Koulibaly s’improvise passeur décisif : il adresse une ouverture millimétrée dans l’intervalle à destination d’Habib Diarra. Le jeune milieu offensif effectue un excellent appel et ajuste Henderson pour donner l’avantage aux siens. Le Sénégal passe devant, 2-1.



Dans les minutes qui suivent, Edouard Mendy se montre impérial. À deux reprises, le portier sénégalais sauve son équipe avec des parades de grande classe, maintenant l’écart et frustrant les attaquants anglais.



Conscient de l’importance de préserver le score, Pape Thiaw ajuste ses plans. Il remplace Habib Diarra et Ismaïla Sarr par Pape Gueye et Cheikh Tidiane Sabaly à la 69e minute, puis Nicolas Jackson par Boulaye Dia à la 80e.



L’Angleterre croit égaliser à la 86e, mais l’arbitre, après consultation de la VAR, annule le but pour une main de Colwill dans la surface sénégalaise. Le danger est écarté.







Une fin de match parfaitement maîtrisée



Alors que le match semble se diriger vers une courte victoire, Cheikh Tidiane Sabaly vient sceller le sort de la rencontre. À la 90e+3 minute, il conclut une contre-attaque parfaitement menée par une frappe imparable. Le ballon termine au fond des filets anglais. Le Sénégal mène désormais 3-1, un score qui ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final.





Un message fort envoyé par le Sénégal



En s’imposant face à une équipe anglaise largement composée de cadres internationaux, le Sénégal confirme son potentiel et sa capacité à rivaliser avec les grandes nations du football mondial. Cette victoire amicale, au-delà de l’aspect symbolique, valide les premiers choix de Pape Thiaw, qui mise sur une génération montante, bien encadrée par des cadres expérimentés.



Le sélectionneur peut se satisfaire de la réaction de son groupe après l’ouverture du score adverse, ainsi que de l’impact de ses remplaçants, notamment Sabaly, buteur en fin de match.





Feuille de match



Match amical international



Lieu : City Ground, Nottingham

Score final : Angleterre 1 – 3 Sénégal



Buteurs :

• Angleterre : Harry Kane (7’)

• Sénégal : Ismaïla Sarr (40’), Habib Diarra (61’), Cheikh Tidiane Sabaly (90+3’)





Le Sénégal n’a pas simplement battu l’Angleterre. Il a prouvé qu’il pouvait imposer son style, sa force collective et sa rigueur tactique sur la scène internationale. Une victoire prometteuse, à la fois dans le contenu et dans le résultat, qui confirme l’entrée dans une nouvelle ère sous la direction de Pape Thiaw.