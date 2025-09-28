Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur

Dans un communiqué signé ce dimanche, le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) a appris avec indignation les actes de violence perpétrés par le maire de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta, à l’encontre de journalistes venus couvrir une opération de déguerpissement dans le département de Keur Massar. Le SYNPICS condamne fermement ces agissements.







Le Syndicat rappelle que de tels actes de violence à l’encontre de professionnels des médias sont indignes d’une autorité locale. Ils constituent une atteinte grave à la liberté de la presse ainsi qu’au droit fondamental des citoyens à être informés.







Par conséquent, le SYNPICS interpelle le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et l’exhorte à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des journalistes et techniciens de l'information déployés sur les lieux des opérations de déguerpissement.







Fidèle à sa mission de défense des intérêts moraux et matériels des journalistes et techniciens de la communication sociale, le SYNPICS exprime son soutien et sa solidarité totale aux confrères et consœurs agressés. Le Syndicat n’exclut pas d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes, qui ont été formellement identifiés.

