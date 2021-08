Les conducteurs de deux roues dans la ligne de mire des forces de l’ordre : « 8 morts sur 10 sont liées aux scooters lors des accidents »

Le non-respect des règles de conduite par les moyens de transport à deux roues est décrié par la police et la gendarmerie nationale.



En effet, ce mardi, lors d’une rencontre traitant de la sécurité routière, le Capitaine Abdoul Aziz Seck, commandant de l’escadron routier de la légion de gendarmerie Ouest, a soutenu que 8/10 des morts lors des accidents routiers sont causées par les scooters, en plus des irrégularités notées.



Soit c’est des problèmes liés aux papiers, soit le non port de casque, de masque entre autres outils de protection en cas de choc ou de chute.



Pour ce qui concerne le phénomène des transports « Jakarta », il précise qu’ils ont reçu des instructions fermes. Cette pratique est formellement interdite et des opérations sont en cours pour éradiquer ce fléau...