Les autorités gambiennes rappellent des sirops contre la toux liés au décès de 66 enfants

Des agents de la Croix-Rouge gambienne font du porte-à-porte pour collecter les sirops contre la toux que le ministère de la Santé du pays a associés à une épidémie d'insuffisance rénale qui a tué 66 enfants. Une enquête, qui a débuté en juillet et se poursuit, a également mis en évidence la bactérie E. Coli comme cause possible. Néanmoins, le 9 septembre, les autorités sanitaires ont ordonné le rappel de tous les médicaments contenant du paracétamol ou du sirop de prométhazine.