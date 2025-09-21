Les Guinéens votent en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, l'opposition boycotte


Les Guinéens votent en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, l'opposition boycotte

Les Guinéens votent dimanche sur un projet de nouvelle Constitution visant à la fin de la transition quatre ans après la prise du pouvoir par des militaires, mais qui permettra au chef de la junte de se présenter à une future présidentielle, ce que fustige l'opposition appelant au boycott.

Quelque 6,7 millions de Guinéens, sur environ 14,5 millions d'habitants, sont appelés aux urnes de 08H00 à 18H00 (locales et GMT). Les résultats sont attendus à partir de mardi soir, selon la Direction générale des élections (DGE).

Plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreux jeunes, faisaient la queue dans une ambiance animée et ont commencé à voter dès 7H (locale et GMT) dans une école du quartier de Kaloum, dans le centre de Conakry, a constaté un journaliste de l'AFP.

Sa carte d'électeur à la main, en sweat à capuche, Ahmad Diallo, 23 ans, étudiant, discute et plaisante avec ses amis après avoir voté. "Tout le monde veut la paix et que la transition se termine", affirme cet électeur qui affiche son soutien aux militaires.

Espéré depuis des années par la population et la communauté internationale, ce scrutateur ouvre une séquence clef dans ce pays parmi les plus pauvres du monde, dirigé d'une main de fer par le général Mamadi Doumbouya depuis qu'il a renversé le président civil élu Alpha Condé en 2021.

C'est la première fois qu'Aisha Camara, 20 ans, jolies fossettes et yeux en amande, vote. Elle estime que la Constitution "est une bonne chose pour la Guinée" et affirme être "un lieu pour soutenir le président Doumbouya".

- Dispositif de sécurité -

 

Le centre de la capitale et ses abords étaient calmes dimanche, mais les rues étaient quadrillées par un important dispositif de sécurité, dont des véhicules blindés et des barrages de policiers qui contrôlent tous les véhicules et inspectent les coffres.

Pas moins de 45.000 agents des forces de défense et de sécurité ont été mobilisés pour sécuriser le vote, ainsi qu'un millier de véhicules légers et blindés et des hélicoptères de combat, a précisé la gendarmerie nationale.

Les autorités ont annoncé des élections présidentielles et législatives en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de cette année, sans toutefois donner de date.

La campagne pour le "oui" au référendum a été ostentatoire à travers le pays et largement incarnée par Mamadi Doumbouya, 40 ans, à grand renfort d'affiches à son effigie, rassemblements et fanfares.

Celle du "non" a, elle, a été quasi inaudible, et s'est faite via des messages sur les réseaux sociaux essentiellement de personnalités en exil. Une chape de plomb s'est abattue en Guinée sur les voix dissidentes depuis l'arrivée des militaires au pouvoir.

Plusieurs partis politiques et médias ont été suspendus, les manifestations - interdites depuis 2022 - sont réprimées, et de nombreux dirigeants de l'opposition ont été arrêtés, condamnés ou poussés à l'exil. Les disparitions forcées et enlèvements se multiplient, rapportent les défenseurs des libertés.

Le 23 août, la réunion a suspendu pour trois mois deux des principaux partis d'opposition.

 

- "Mascarade" -

 

Dans ce contexte, l'opposition a appelé les Guinéens à rester chez eux, dénonçant "une mascarade électorale", aux résultats "connus d'avance". Elle accuse la junte de vouloir se maintenir au pouvoir à la faveur de ce référendum.

Si elle est adoptée, cette Constitution remplacera la "Charte de la transition", établie par la junte après le coup d'Etat et qui interdisait notamment à ses membres de se présenter aux élections.

Or, cette interdiction ne figure plus dans le projet de Constitution, ouvrant la voie à une candidature du général Doumbouya.

Mais en affirmant la nécessité d'être candidat à une présidentielle d'"être âgé de 40 au moins et de 80 ans au plus" et d'avoir "sa résidence principale" en Guinée, le texte exclut de fait deux des principaux opposants : l'ex-président Alpha Condé, 87 ans, exilé à Istanbul, et l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo, 73 ans, en exil entre Dakar et Abidjan.

Depuis le coup d'Etat, la Guinée est suspendue par l'Union africaine et elle n'est pas invitée à participer aux réunions de chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché une mission dans le pays.

Autres articles
Dimanche 21 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Touba – Vol de bétail : la Police de Gouye Mbinde met la main sur deux malfaiteurs nocturnes

Touba – Vol de bétail : la Police de Gouye Mbinde met la main sur deux malfaiteurs nocturnes - 21/09/2025

Ngaparou : Adji Marième Balla, couturière de retour de Suisse, sauvagement assassinée et jetée dans une maison voisine

Ngaparou : Adji Marième Balla, couturière de retour de Suisse, sauvagement assassinée et jetée dans une maison voisine - 21/09/2025

Occupation anarchique de la voie publique : Bamba Cissé s’attaque à son premier chantier

Occupation anarchique de la voie publique : Bamba Cissé s’attaque à son premier chantier - 20/09/2025

Stade municipal de Grand-Yoff : 206,5 millions FCfa évaporés, une tribune fantôme et un scandale qui secoue la ville

Stade municipal de Grand-Yoff : 206,5 millions FCfa évaporés, une tribune fantôme et un scandale qui secoue la ville - 20/09/2025

[🛑DIRECT ] Boy Niang vs Reug Reug - Ada Fass à l’assaut d’Eumeu : Xatarbi avec Doudou Diagne Diecko

[🛑DIRECT ] Boy Niang vs Reug Reug - Ada Fass à l’assaut d’Eumeu : Xatarbi avec Doudou Diagne Diecko - 19/09/2025

« Morosité économique », libération des « détenus politiques » : « Rappel à l’Ordre » réussit le pari de la mobilisation et appelle à maintenir la dynamique de lutte

« Morosité économique », libération des « détenus politiques » : « Rappel à l’Ordre » réussit le pari de la mobilisation et appelle à maintenir la dynamique de lutte - 19/09/2025

Moustapha Diakhaté: « Nous devons faire face à ce régime qui en 18 mois, a montré ses limites »

Moustapha Diakhaté: « Nous devons faire face à ce régime qui en 18 mois, a montré ses limites » - 19/09/2025

Marche pacifique : Abdou Mbow appelle les sénégalais à la riposte pour le départ du nouveau régime

Marche pacifique : Abdou Mbow appelle les sénégalais à la riposte pour le départ du nouveau régime - 19/09/2025

Marche du mouvement

Marche du mouvement "Rappel à l'Ordre": Les manifestants exigent la libération des détenus politiques - 19/09/2025

[🛑DIRECT ] Grande marche contre le régime : Le mouvement « Rappel à L’Ordre » sonne la mobilisation

[🛑DIRECT ] Grande marche contre le régime : Le mouvement « Rappel à L’Ordre » sonne la mobilisation - 19/09/2025

Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale »

Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale » - 19/09/2025

Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale

Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale - 19/09/2025

Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade

Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade - 19/09/2025

PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire

PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire - 18/09/2025

Abdou Mbow

Abdou Mbow "raille" les députés de Pastef: « Liggey Leen, Tei Bayyi dioye yi » - 18/09/2025

Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias

Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias - 18/09/2025

[🛑DIRECT ] Suivez en direct la plénière à l'Assemblée nationale

[🛑DIRECT ] Suivez en direct la plénière à l'Assemblée nationale - 18/09/2025

Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative

Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative - 18/09/2025

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 septembre 2025

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 septembre 2025 - 17/09/2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 17 Septembre 2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 17 Septembre 2025 - 17/09/2025

Trafic de drogue à Kalifourou : La douane met la main sur 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21 milliards 780 millions de francs CFA

Trafic de drogue à Kalifourou : La douane met la main sur 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21 milliards 780 millions de francs CFA - 17/09/2025

Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu

Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu - 17/09/2025

Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients

Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients - 17/09/2025

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries - 17/09/2025

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne - 17/09/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées - 17/09/2025

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage - 17/09/2025

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye - 17/09/2025

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison - 16/09/2025

Niger: 22 villageois tués par des

Niger: 22 villageois tués par des "hommes armés" dans l'ouest - 16/09/2025

RSS Syndication