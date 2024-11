Législatives2024 à Kolda : « En 7 mois de pouvoir du Pastef, nous n'avons pas vu les fruits du baobab qu'ils ont présenté… » (Massiring Savané, SGD/AJPADS)

C’est un Massiring Savané, SG départemental d’AJPADS et coordonnateur national du pôle communication de la coalition Jamm ak Njariñ, serein qui a fait face à la presse ce lundi 04 novembre.

Durant ce face à face, il est revenu sur la situation du pays qu’il juge difficile à cause de l’amateurisme du nouveau régime. En ce sens, il soutient que c’est un nouvel Amadou Ba différent du candidat de la présidentielle qui bat campagne. C’est pourquoi, il précise que c’est ce dernier qui est l’homme de la solution vu son parcours pour sortir le Sénégal de la pénombre.





Dans cette dynamique, il rappelle que leur projet n’est qu’un plagiat du PSE avec son fameux baobab dont les fruits risquent de ne jamais donner. Et s’ils gagnent les législatives, ils ne bloqueront pas le pays mais l’aideront à sortir de l’impasse avec un nouveau type de député qui met en avant l'intérêt du pays.





À l’en croire, « en 7 mois de pouvoir du Pastef, nous n'avons pas vu le fruit des promesses. D'ailleurs, le baobab qu'ils nous ont présenté est un baobab qui ne va jamais donner de fruits si on ne les aide pas. Du reste, ils ont essayé de présenter une pâle copie du PSE malheureusement les compétences manquent pour mettre en œuvre cette politique. »



Dans la foulée, il poursuit : « nous sommes à Kolda pour renforcer notre coalition afin de gagner partout au Sénégal. Aujourd'hui, les tenants du pouvoir pataugent dans des difficultés terribles. C’est pourquoi, nous pensons que l'homme de la situation est Amadou Ba avec son parcours et son paquet de compétences pour sortir le Sénégal de la pénombre. »





« En lieu et place de solutions pour soulager les difficultés des citoyens, malheureusement, on ne voit que des menaces et des invectives à la place de propositions. C'est pourquoi, And Jëf a décidé de se dresser aux côtés de Amadou Ba pour permettre au moins aux sénégalais, de respirer. »

Dans ce sillage, il estime que « le pays a besoin de paix, de calme et d'hommes compétents pour mettre en œuvre les politiques qui permettront au pays de se développer... »