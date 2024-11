Législatives2024 / Prévention de la violence électorale : Le Wanep forme et déploie 100 observateurs pour veiller sur le scrutin

À moins d'une semaine des élections législatives prévues le 17 novembre prochain, le Wanep (West Africa Network for Peacebuilding) à travers son projet Emam, compte déployer 100 observateurs sur le terrain pour superviser le déroulement du scrutin, la veille, le jour et le lendemain. Après une cohorte de 20 observateurs formés en octobre, une dernière cohorte d'environ 80 observateurs ont été capacités ce samedi 9 novembre 2024.

Selon la cheffe du programme Alerte Précoce au WANEP, Ndèye Fatou Diouf, "cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Emam (Suivi, Analyse et Atténuation de la violence électorale). Emam a commencé depuis la dissolution de l'Assemblée Nationale annoncée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 12 septembre passé.

Emam lutte contre la violence électorale. Nous avons eu à l'organiser lors de la présidentielle et on le reprend pour les législatives. Il s'agit d'un projet qui couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest qui organisent les élections en général (Législatives, Présidentielle, locales). Emam a plusieurs activités, nous avons commencé par la cartographie des zones à risques, nous avons aussi validé des indicateurs qui nous permettent de renseigner notre système d'alerte", a-t-elle indiqué.

Ainsi, poursuit Mme Diouf, "nous avons détecté 6 zones à risques très éléves, 17 pour les zones à risques moyens et 10 pour les zones à risques bas, dans ces zones, nous avons déployé 20 observateurs à court-terme qui sont sur le terrain, depuis le mois d'octobre et aujourd'hui, nous sommes là pour compléter cette liste des 20 moniteurs en y ajoutant 80 autres observateurs. Ce qui nous fait un total de 100 observateurs. Ils seront déployés la veille, le jour et le lendemain du scrutin", renseigne Mme Ndèye Fatou Diouf.