Législatives2024 : « Nous avons la conviction que les citoyens sont avec nous… et la victoire sera de notre côté! » (Djamil Sané, maire des Parcelles Assainies)

Après avoir voté ce 17 novembre 2024 pour les élections législatives, le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané a informé que tout se passe bien et qu'il espère que cela se poursuivra dans la paix et dans la tranquillité.



Le directeur de campagne de la tête de liste du département de Dakar juge que le parti Pastef n’a pas intérêt à ce qu’il y’ait des problèmes en ce jour du scrutin. « Je pense qu’à ce niveau, nous n’avons pas intérêt à commettre une faute que les autres ont commise durant la campagne électorale surtout au niveau de Dakar. Moi, je suis le directeur de campagne du département de Dakar. Raison pour laquelle je ne suis pas au niveau de commune mais je peux dire que nous avons fait une campagne électorale globalement dans la sérénité et aussi à part l’incident du 27 octobre passé, personnellement nous qui sommes au niveau de Pastef, nous pensons que nous n’avons pas intérêt à ce qu’il ait quand même des problèmes au niveau de ses élections là ou au niveau même du vote », affirme-t-il.



Non sans marteler leur confiance en la victoire : « Étant donné que nous sommes sûrs de nous et avons la conviction que les citoyens et les citoyennes sénégalaises sont avec nous, donc nous pensons que la victoire sera de notre côté. Raison pour laquelle, nous n’avons pas intérêt à faire quoi que ce soit qui puisse entacher cette victoire. Raison pour laquelle, vous avez constaté que nous n’avons jamais commis la faute de s'attaquer aux gens, jamais... Je peux dire personnellement, qu’il n’y aura aucun problème de notre part. J'adresse ce message à l’ensemble des sénégalais afin qu'ils viennent voter tranquillement et ensuite rentrer chez eux. »