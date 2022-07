Législatives2022 : Suivez les temps forts de la caravane de BBY entre Castors et Dieuppeul – Derklé avec Alioune Ndoye et Cie…

La coalition Benno Bokk Yakaar poursuit activement sa campagne électorale en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. C’est dans ce sens qu’Alioune Ndoye, la tête de liste de BBY dans le département de Dakar et non moins maire de Dakar-Plateau et ministre de la pêche, a tenu une caravane ce jeudi après-midi.

Avec comme point de départ la mosquée de Castors, il a sillonné en compagnie d’autres responsables politiques tels Ababacar Sadikh Bèye, le directeur général du port de Dakar, ou encore Birane Ngom et Abdou Karim Fofana, le marché de castors en plus d’une série de visites de proximité.

La caravane s’est aussi rendue à l’église des Martyrs de l’Ouganda où le père Simon les a reçus avant de faire un tour chez Sokhna Fatou Sy Dabakh puis à Dieuppeul – Derklé…