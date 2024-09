Législatives du 17 novembre 2024: le PSD Njarin de Aly Ngouille Ndiaye pas partant !

Après une réflexion approfondie et des discussions avec les responsables de ses différentes entités, le PDD Njarin a rencontré plusieurs leaders politiques de l'opposition et ceux du pouvoir à propos des prochaines élections législatives. Le PSD Njarin parti fondé par l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye a pris la décision souveraine de ne pas se présenter aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024.







Cette décision selon le communiqué du parti, fait aussi suite à une analyse sérieuse de facteurs déterminants pour une participation efficiente: il s'agit du facteur temps, d'un consensus fort sur certains aspects purement politiques et de l'absence de convergences de vues avec les sensibilités politiques avec lesquelles il était en discussion.







Toutefois, le PSD Njarin reste déterminé à faire participer ses militants et sympathisants au choix des députés de la quinzième législature au soir du 17 novembre 2024.