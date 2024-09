Législatives anticipées/ Mise en place de 2AP Siggi Jotna: Abdoulaye Dièye et cie entendent s'ouvrir pour une large coalition

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, SIGGI JOTNA de Abdoulaye Dièye a d'abord tenu à s'adresser aux sénégalais notamment aux thiessois. " Chers Compatriotes,

Militants et sympathisants de SIGGI JOTNA. Notre pays le Sénégal a toujours démontré à la face du monde, qu’il est une démocratie majeure en termes d’organisation d’élections libres et transparentes. Nous tenons à remercier les Sénégalais et particulièrement la population thièssoise pour ce long compagnonnage et son soutien sans faille, dans toutes les actions menées pour l’intérêt du Sénégal. Nous renouvelons à toute la population thièssoise, à laquelle nous sommes sincèrement attachés, notre engagement à répondre à leurs préoccupations". Et de rappeler la mission de SIGGI JOTNA. " Notre sacerdoce, faudrait-il le rappeler, s’inscrit dans une dynamique de soutien aux politiques publiques à travers l'idéologie « SIGGI JOTNA » avec engagement et abnégation".



Et pour les prochaines législatives, ladite formation politique compte jouer les grands rôles. " Le Sénégal nous interpelle tous et nous répondrons parce que nous sommes SIGGI JOTNA. C'est pour cela que nous comptons, avec notre nouvelle formation politique 2AP/SIGGI JOTNA, contribuer efficacement au développement du Sénégal. Aussi, participerons-nous activement aux prochaines élections législatives. L'alliance avec le peuple / Siggi Jotna entend s'ouvrir pour une large coalition en vue de la concrétisation d’une assemblée forte". Ainsi, " j’invite à cet effet, toutes les militantes et militants ainsi que l’ensemble de nos sympathisants à une mobilisation active pour la massification du parti. La situation politique nationale rend plus que favorable, le renforcement de notre génie et l’affinement de notre projet pour Thiès en particulier et le Sénégal dans sa globalité.

Je renouvelle mon engagement, ma disponibilité et ma confiance auprès de tous", a-t-on conclu.