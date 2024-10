Législatives 2024 : le maire de Tamba, Papa Banda Dieye vote Pastef

La vague de soutiens au Pastef se poursuit de plus belle. Dans la région de Tambacounda, le parti au pouvoir étend ses tentacules avec l’accord du maire Papa Banda Dieye. Ce dernier, à l’AFP puis à l’Apr, soutient désormais la cause de Pastef d’Ousmane Sonko. Le président de la chambre de métier Abdoulaye Sarr, lui également, a rejoint les rangs des patriotes pour les législatives du 17 novembre 2024. À noter que c’est le secrétaire général intérimaire de Pastef, Ayib Daffé, et Mouramani Kaba Diakité, qui ont reçu les nouveaux adhérents.