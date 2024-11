Législatives 2024/ Tendances : Amadou Ba félicite Pastef pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple

La tête de liste de la coalition Jam Ak Njarin, Amadou Ba a adressé ses félicitations au Pastef les Patriotes pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier Ministre souligne qu' "en ce jour historique pour notre démocratie, je tiens à saluer avec une profonde satisfaction la maturité et la responsabilité dont le peuple sénégalais a fait preuve tout au long de ce processus électoral. Vous avez, par votre engagement et votre détermination, démontré que notre Nation reste un modèle de participation citoyenne et de paix".



Pour le leader de la coalition Jam ak Njarin," ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal. Il nous rappelle que l’essence de la politique est de servir, d’écouter et de construire ensemble.



Sur ce , poursuit Amadou Ba, "je renouvelle mon indéfectible engagement à œuvrer pour l’unité, la stabilité et le progrès de notre cher pays. Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner et c'est le Sénégal qui a encore gagné aujourd'hui", affirme-t-il.