Législatives 2024 / « Les politiques ont échoué à Diourbel » (Assane Mahawa Sylla, tête de liste And Bessal Sénégal à Diourbel)

« And Bessal Sénégal » fait partie des coalitions qui ont réussi à déposer leurs listes . Et comme pressenti, l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla a été désigné tête de liste nationale. À Diourbel, la liste majoritaire sera dirigée par Assane Mahawa Sylla. Le Dg de Ecotra estime que les « hommes politiques classiques ont lamentablement échoué pour avoir manqué de flair socio-économique ». Et c'est sans gants qu’il pointe son doigt sur des hommes comme le député-maire Malick Fall, Dame Diop et leurs compères Moustapha Guèye, Pape Modou Fall etc…

Interpellé sur les raisons qui l’ont poussé à investir le chantier politique, Assane Mahawa Sylla confie que Diourbel doit être sauvée de la

médiocrité. « Quand il pleut à Diourbel, tous les quartiers sont inondés et il n'y a aucune représentativité au niveau de l’Assemblée Nationale pour le dire. Il fait sombre la nuit. Un véritable gros village! Il n’y a même pas de navétanes, de zones d’emplois, de stimulation économique. Le député doit représenter sa contrée et les nôtres semblent ne pas le savoir. Le renouvellement générationnel est inéluctable! »

Au niveau national, Abdoulaye Sylla connaît déjà le nom de plusieurs de ses futurs adversaires. Il s’agit notamment d’Ousmane Sonko, Amadou Bâ, Barthélémy Dias, Tafsir Thioye, pour ne citer que ceux-là...