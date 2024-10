Législatives 2024 : Alioune Sarr expose sa vision et affirme son soutien à Ousmane Sonko et à Diomaye par cohérence…

Le 18 octobre 2024, à Thiès, à la Place Mamadou Dia, l’ancien ministre Alioune Sarr a réuni ses militants pour le lancement officiel des activités de l’Alliance Pour le Sénégal Andandoo Ngir Senegaal, anciennement Cap 2024. Créée le 13 mai 2023, cette nouvelle entité a rapidement étendu sa présence à 46 départements du Sénégal et 8 départements de la diaspora, témoignant de son ambition et de son engagement.



Dans un contexte politique complexe, marqué par de sérieux défis tant au niveau national qu'international, Alioune Sarr a affirmé : « Nous avons dit non à une confiscation de la démocratie sénégalaise. » Cette déclaration a résonné auprès des milliers de militants présents, qui ont manifesté leur soutien à une vision de renouveau politique.







Le leader a mis en avant l’importance d’une gestion foncière rigoureuse, insistant sur la nécessité de protéger les terres des paysans sénégalais contre la spéculation. « Il n’est pas acceptable que des paysans soient dépossédés de leurs terres », a-t-il martelé, soulignant l'urgence d'une vigilance accrue face aux enjeux fonciers.







Alioune Sarr a également évoqué les défis économiques, en particulier l'emploi des jeunes. « Notre pays a besoin de réformes profondes pour offrir aux jeunes les millions d’emplois qu’ils méritent », a-t-il déclaré. En se projetant dans l’avenir, il a annoncé des initiatives pour relancer l'agriculture et assurer l'autosuffisance en riz, huile et tomate, en soulignant l'importance de produire, transformer et exporter localement.







La convention nationale de mai 2023 a été présentée comme un jalon décisif, avec pour slogan « Un Sénégal moderne, un Sénégal autosuffisant ». Alioune Sarr a ainsi mobilisé ses troupes autour d'une vision collective, promettant de transformer le Sénégal en une nation dynamique et prospère.