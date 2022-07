Législatives 2022 : Ce qu’il faut savoir de la mise à niveau des magistrats intervenant dans le processus de l'élection.

« Les magistrats sont un élément essentiel dans l'organisation des élections. Ils sont responsables du processus au niveau des commissions départementales et exercent le rôle de délégués », a indiqué le premier président de la Cour d’appel de Dakar.



C'est pour toutes ces raisons qu'un atelier de « mise à jour » a été initié pour « familiariser » les magistrats avec les innovations apportées par le législateur. Dans des cas particuliers, il a été rappelé aux participants de l'atelier de la Cour d'appel les dispositions de la nouvelle Loi électorale n⁰ 2021-35 du 23 juillet 2021.



« Nous voulons aussi aider les acteurs à mieux superviser les opérations électorales et rédiger des rapports utiles aux destinataires », a écrit le magistrat Ciré Aly Ba, dans son exposé sur le rôle des délégués de la Cour d'appel de Dakar.



Selon lui, l’expérience des élections locales a démontré qu’il est encore nécessaire de faire revenir les collègues pour un « renforcement de capacités ». La Cour d’appel veut « harmoniser les pratiques » en matière de supervision et de contrôle des opérations électorales.