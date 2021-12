« Légalisation de l’homosexualité » : Un faux débat selon le groupe parlementaire BBY qui rappelle la position du Sénégal à ce sujet.

Depuis la proposition faite à certains députés sur l’homosexualité au Sénégal, le débat est alimenté de plus en plus. Cette fois, c’est un collègue, président de surcroît de groupe parlementaire, qui apporte des éclairages sur ce qu’il appelle "des interprétations fallacieuses sur une prétendue volonté cachée de légaliser l’homosexualité au Sénégal."



C’est à travers un communiqué qu'Aymérou Gningue rappelle que c’est le même débat qui avait été alimenté à des fins politiques en 2016, qui est reconduit cette année par un trio d’hommes politiques aux objectifs inavoués derrière cette « prétendue loi ». « Ils ont utilisé l’article 60 du règlement intérieur pour déposer une proposition de loi sur l'homosexualité. C’est une stratégie de dénigrement qui n’est pas nouvelle car, elle avait été utilisée il y a 5 ans », précise le parlementaire.



Aymérou Gningue de rappeler que la législation du Sénégal qui date de 1966, donc depuis 55 ans, est claire et nette à ce sujet. il n'est point besoin d'y ajouter ou d'en retirer virgule. À ce sujet, poursuit-il, l'article 319 du Code Pénal en son alinéa 3 : "Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe". Ces actes sont donc clairement bannis et punis par la loi au Sénégal ».



Considérant que le Sénégal n'a de leçons à recevoir de personne, Aymérou Gningue réitère la position du chef de l’État à ce sujet. En tant que garant de l'application des lois et règlements du pays, Macky Sall a dit, redit et répété que l'homosexualité n'est pas et ne sera pas reconnue dans notre pays tant qu'il sera à la tête du Sénégal car cela est en porte à faux avec notre religion, nos valeurs et notre culture...