Le retour triomphal de Modou Lô avec la couronne de roi des arènes...Parcelles en fusion !

Les Parcelles Assainies ont royalement accueilli leur fils et non moins roi des arènes Modou Lô, après sa brillante victoire sur Ama Baldé, ce dimanche à l’arène nationale de Pikine. C’est sous les hourras des ses supporteurs et les vrombissements des motos qui formaient son impressionnant convoi, que Xaragne a rejoint son domicile familial, toujours avec la couronne de roi des arènes…