Le président Bachar al-Assad a fui la Syrie, son avion disparaît des radars après avoir quitté Damas

Le président syrien Bachar al-Assad a quitté la Syrie par avion pour une destination inconnue. Le président a fui le pays avant que les forces gouvernementales ne se retirent de l’aéroport international. Le signal de son avion a toutefois disparu alors qu’il tournait au-dessus de la ville de Homs.



“Assad a quitté la Syrie via l’aéroport international de Damas avant que les membres des forces armées et de sécurité ne quittent” le site, a indiqué Rami Abdel Rahmane, le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).



Le signal a disparu



Selon la chaîne d'information Al Jazeera, au moment où les rebelles ont pris le contrôle de l’aéroport de Damas, les radars de vols en ligne n’ont observé qu’un seul avion dans l’espace aérien syrien.



L’avion Illyushin76 portant le numéro de vol Syrian Air 9218 a été le dernier à quitter Damas. Il a d’abord volé vers l’est, avant de tourner en direction du nord. Quelques minutes plus tard, le signal a disparu alors qu’il décrivait des cercles au-dessus de Homs.



Dans la nuit de samedi à dimanche, des rebelles menés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sont entrés dans la capitale syrienne, Damas, sans rencontrer d’opposition de la part de l’armée. Ils ont occupé le bâtiment de la radiotélévision d’État, rapporte Al Jazeera. Les rebelles syriens ont également annoncé avoir pris la prison de Sednaya à Damas et libéré les détenus de cet établissement pénitentiaire, symbole des pires exactions des forces du président Bachar al-Assad.



Quelques heures plus tôt, ils avaient complètement pris Homs, la troisième ville du pays (après Damas et Alep), plus au nord.



https://www.7sur7.be/monde/le-president-bachar-al-assad-a-fui-la-syrie-son-avion-disparait-des-radars-apres-avoir-quitte-damas~acdf3ecd/