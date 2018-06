Le pont de Farafégny sera un trait d'union entre le Sénégal et la Gambie

Le pont de Farafégny sera mis en service d'ici la fin de l’année 2018. Il constituera selon Abou Lahat Touré un trait d'union entre le Sénégal et la Gambie dans la facilitation de la circulation des personnes et des biens. Le responsable politique à Touba a décortiqué aussi la situation politique notamment avec le vote de la loi sur le parrainage. Selon lui, il faudra verrouiller les contours pour ne pas que ce système de parrainage ait des répercussions sur les ressources pétrolières et gazières...