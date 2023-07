Le panier de Sokhna Maï : À la découverte du « cure-dent miracle » ou « cure-dents lubrifiant »

Le panier de Sokhna Maï dans ce numéro, traite des bienfaits d’un produit naturel qui renferme beaucoup de vertus. Il s’agit notamment d’un cure-dent miracle encore appelé cure-dent sucré.

Ce dernier provient d’un arbre d’Afrique qui est présent au Mali, en Côte d’Ivoire, au Niger… mais pas encore détecté au senegal.

Ce cure-dent « miracle » au delà d’être un produit naturel, est un amplificateur sensuel qui traite les aphtes, prévient et traite les ulcères de l’estomac mais aussi et surtout lubrifie et resserre les muscles du vagin et

soigne la frigidité…

À la rencontre d’une dame nommée Maman Fifi, coach en relation de couple, et qui a des connaissances en matière d’astuces santé et bien être de la femme, nous a livré en détail, les nombreuses vertus que contiennent ces cure-dents.