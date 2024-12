Le nouveau dirigeant de Syrie promet que son pays n'exercera plus d'"ingérence négative" au Liban

Le nouveau dirigeant en Syrie, Ahmad al-Chareh, a promis dimanche que son pays n'exercerait plus une influence "négative" au Liban et respecterait la souveraineté du pays voisin, en recevant une délégation conduite par le chef druze libanais Walid Joumblatt.



La Syrie n'aura plus "d'ingérence négative au Liban et respectera la souveraineté du Liban, son intégrité territoriale, son indépendance de décision et sa stabilité", a assuré M. Chareh, qui a pris le pouvoir il y a deux semaines après la chute du président Bachar al-Assad. "Elle se tiendra à distance égale de tous" au Liban, a-t-il ajouté.