Le monde appelle l'Inde et le Pakistan à la "retenue" militaire

La communauté internationale appelle mercredi l'Inde et le Pakistan à faire preuve de "retenue" militaire après la confrontation la plus grave entre les deux puissances nucléaires depuis deux décennies, qui a fait des dizaines de morts parmi des civils indiens et pakistanais.



Les deux armées ont échangé des tirs d'artillerie le long de leur frontière contestée au Cachemire, après des frappes indiennes sur le sol pakistanais en représailles à l'attentat de Pahalgam qui avait fait 26 morts au Cachemire indien, le 26 avril.





- ONU: "Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire" Inde-Pakistan

Le chef de l'ONU Antonio Guterres "appelle les deux pays à la retenue militaire", a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, ajoutant que "le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire" entre l'Inde et le Pakistan.





- Trump espère un arrêt rapide des affrontements

Le président américain Donald Trump a dit mardi espérer que les affrontements entre l'Inde et le Pakistan "s'arrêtent très rapidement".



"C'est bien dommage. On vient d'en entendre parler", a déclaré le président Trump dans le bureau ovale. "Vous savez, ils se battent depuis de nombreuses décennies et siècles, en fait, si vous y réfléchissez vraiment", a-t-il dit, en ajoutant: "j'espère juste que cela s'arrêtera très rapidement".



Son chef de la diplomatie Marco Rubio "encourage l'Inde et le Pakistan à rouvrir un canal de discussion entre leurs dirigeants afin de désamorcer la situation et d'éviter une nouvelle escalade", a indiqué Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.





- Pékin appelle "à donner la priorité à la paix"

La Chine a indiqué mercredi "déplorer" les frappes indiennes contre le Pakistan, se disant "préoccupée" par la nouvelle escalade des tensions entre ses deux voisins, qu'elle appelle à la "retenue".



"Nous appelons l'Inde et le Pakistan à donner la priorité à la paix et à la stabilité, à rester calmes, à faire preuve de retenue et à éviter de prendre des mesures qui compliqueraient davantage la situation", a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères



Pékin s'est également dit prêt à jouer un "rôle constructif" dans l'apaisement des tensions entre les deux pays.





- Londres "prêt" à intervenir pour une "désescalade"

Le gouvernement britannique s'est dit mercredi "prêt" à intervenir pour une "désescalade" entre les deux pays voisins.



L'Inde et le Pakistan ont "un intérêt dans la stabilité régionale", a déclaré le ministre du Commerce britannique Jonathan Reynolds sur la BBC. "Tout ce que nous pouvons faire en termes de dialogue, de désescalade, nous sommes prêts et en mesure de le faire", a-t-il dit.





- Paris appelle "à la retenue"

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a appelé mercredi l'Inde et le Pakistan "à la retenue" et à protéger les civils.



"Nous comprenons l'aspiration de l'Inde à se protéger contre le fléau du terrorisme, mais nous appelons évidemment l'Inde comme le Pakistan, à la retenue pour éviter l'escalade et évidemment à la préservation des civils", a déclaré M. Barrot, sur la chaîne TF1.





- Ankara met en garde contre une "guerre totale"

La Turquie a mis en garde contre le "risque de guerre totale" entre l'Inde et le Pakistan, condamnant "l'initiative provocatrice" de New Delhi.



"L'attaque conduite la nuit dernière par l'Inde fait courir le risque d'une guerre totale. Nous condamnons cette initiative provocatrice ainsi que les attaques visant des civils et des infrastructures civiles", a écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.





- Berlin appelle à empêcher "toute escalade"

Le gouvernement allemand a appelé mercredi à empêcher "toute escalade" et à "protéger les civils".



Berlin, en contact avec les deux pays, a ouvert une cellule de crise pour "suivre la situation de près", a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur X.





- Moscou exhorte l'Inde et le Pakistan à "éviter une détérioration supplémentaire"

Le Kremlin s'est dit "profondément préoccupé par l'escalade de la confrontation militaire" entre les deux pays, exhortant les "parties à faire preuve de retenue pour éviter une détérioration supplémentaire" de la situation.