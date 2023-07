Le ministre de l’intérieur aux candidats de l’immigration irrégulière: « Il est possible de partir, mais cela doit être encadré… »

Les raisons pour s’engager dans un voyage peuvent être multiples. Elles ne sont pas seulement économiques selon le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome qui était avec le Premier ministre Amadou Bâ, le ministre de l’intérieur a assisté ce jeudi au lancement officiel de la stratégie politique de lutte contre l’immigration irrégulière. Antoine Félix Diome compte par ailleurs, en ce qui concerne son ministère, mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de cette stratégie qui a été formulée après une réflexion de plusieurs acteurs.



Mais le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ouvre une brèche pour lancer un message aux jeunes en quête d'une vie meilleure. « C’est bien possible de partir, de sortir de chez soi d’aller à la découverte d’autres cieux mais il faut que cela soit encadré et fait dans un cadre légal qui ne présente pas de dangers pour leur intégrité physique encore moins pour leur vie » a servi le ministre lors de son discours ce matin sur les dangers de cette aventure périlleuse.