Le message fort de Alioune Tine à Macky Sall : " Je l'invite à ouvrir une séquence historique de réconciliation et de réformes... "

L'ancien directeur régional de Amnesty International de l'Afrique de l'Ouest a lancé un message à l'endroit de Macky Sall, qui vient d'être réélu à la tête du pays.

Alioune Tine pense que " compte tenu de tout ce qui s'est passé en termes de manque et de défaillance dans le processus électoral et dans le mode de gouvernance, il est temps de déclencher l'étape charnière de son temps : la réconciliation nationale et une réforme profonde pour une démocratie forte. "

Dans cet entretien avec Dakaractu, l'iniatiateur de Afrikajom estime que du côté de l'opposition comme de celui du pouvoir, ''il doit y avoir un esprit d'apaisement et de concorde pour un Sénégal de paix et de prospérité. Entretien...