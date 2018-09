Le Sytjust réclame le privilège de juridiction pour l'un de ses membres jugés à Thiès

Le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) est en rogne et pour cause. Un de ses membres a été attrait devant le tribunal de grande instance de Thiès statuant en matière correctionnelle pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Or pour ces agents de la justice, leur collaborateur doit jouir du privilège de juridiction et par conséquent être jugé devant la Cour d'accusation d'appel ou devant la cour correctionnelle, conformément au code pénal en son article 663 bis qui consacre le droit au privilège de juridiction à l'endroit et au bénéfice des greffiers, administrateurs de greffe et greffiers en chef.