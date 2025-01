Le Rwanda affirme avoir trouvé du pétrole dans le lac Kivu

Le Rwanda a affirmé mercredi avoir fait une découverte de pétrole dans le lac Kivu, une première dans ce pays enclavé de la région des Grands Lacs, selon les médias locaux.



"La bonne nouvelle est que nous avons du pétrole", a déclaré lors d'une audition parlementaire, Francis Kamanzi, directeur général du bureau rwandais des Mines, du Pétrole et du Gaz, cité par plusieurs médias, notamment le site d'information Igihe.



M. Kamanzi a précisé que 13 puits d'exploration creusés coté rwandais du lac Kivu, partagé avec la République démocratique du Congo (RDC), ont montré la présence de pétrole.



Plus au nord, d'importants gisements ont d'ores et déjà été découverts en Ouganda, dans la région du lac Albert, a-t-il rappelé, soulignant que ce dernier se trouve dans le même segment de la vallée du Rift que le lac Kivu.



Le Rwanda mène des explorations pétrolières dans le lac Kivu depuis plus de dix ans. En 2017, un accord de coopération avec la RDC avait été signé dans ce domaine. Côté RDC, des gisements de pétrole ont été trouvés près du lac Kivu dans la zone des Virunga.



Les deux pays entretiennent cependant des relations tendues alors que le groupe armé du M23, groupe soutenu par Kigali, gagne du terrain dans l'Est de la RDC, malgré un cessez-le-feu conclu l'année dernière.



Situé en pleine zone volcanique, le lac Kivu regorge aussi d'immenses quantités de méthane piégées dans ses profondeurs que le Rwanda exploite pour produire de l'électricité dans des centrales à gaz.



Sans débouché maritime, le Rwanda et ses 13 millions d'habitants restent enclavés et dépendants de coûteuses importations. L'agriculture emploie les deux tiers des actifs.