Le PR Bassirou Diomaye « Le massacre de Thiaroye, 80 ans d’oubli et de silence assourdissant…»

Lors de la commémoration du massacre de Thiaroye, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel puissant à la France, exigeant enfin la reconnaissance et la réparation d’un crime de masse longtemps étouffé. Il a souligné que 80 ans après les exécutions des tirailleurs sénégalais, la France reste muette face à l’injustice infligée à ces soldats, qui ont sacrifié leurs vies pour une liberté qu’ils n’ont jamais vue. Le président a affirmé que le silence de la France sur cette tragédie est un affront à la dignité des victimes et à l’histoire des peuples africains, et que la vérité doit enfin éclater. Cette demande de reconnaissance n’est pas motivée par la haine, mais par un devoir de mémoire et de justice, pour que les générations futures sachent ce qu'il s'est réellement passé à Thiaroye.







Dans son discours, son excellence Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l’importance de se rappeler cette histoire, non pas pour nourrir la rancœur, mais pour rendre hommage aux sacrifices des tirailleurs et pour apprendre des erreurs du passé. La mémoire de Thiaroye, selon lui, doit être un pilier de la conscience collective, à la fois au Sénégal et à l’échelle internationale. Il a souligné que l’oubli de ce massacre est un manquement grave, tant sur le plan historique que moral. En appelant à un changement profond dans la manière dont cette histoire est traitée, le président a affirmé que la réparation passe par une reconnaissance officielle, mais aussi par des actions concrètes pour que le massacre de Thiaroye ne soit jamais relégué aux oubliettes de l’histoire.