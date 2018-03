Le Juge DÈME : un Magistrat du siège DEBOUT.

Au péril de sa carrière de Magistrat, le Juge DEME pose sa toge sur l’autel du sacrifice. Cet acte patriotique, de haute portée morale et éthique, devrait amorcer l’exorcisation du mal qui gangrène profondément le système judiciaire Sénégalais.



La mainmise de l’exécutif, qui encombre et étouffe toute expression de l’intime conviction du Juge, annihile, toute capacité à la justice, de garantir les libertés individuelles, l’équilibre entre les pouvoirs et l’égalité des citoyens aux yeux de la loi.



La liberté ne se quémande pas, elle s’arrache. Le Juge Ibrahima Hamidou DEME pose là un acte qui doit ouvrir la voie à une résistance citoyenne forte et responsable.



Par simple solidarité de corps, et pour ne pas le laisser seul,croiser le destin d’un simple agneau du sacrifice ; tous les vaillants acteurs judicaires que compte ce pays doivent, comme un seul homme, se mettre DEBOUT aux côtés de leur Frère pour la défense et la liberté de la justice.



Et, au nom de l’Etat de droit et de la prééminence de l’intérêt suprême de la nation, tous les citoyens Sénégalais doivent, au même titre que le Juge DEME, se lever pour dire NON à l’instrumentalisation de la justice à des fins, crypto-personnelles, claniques et politiques.



Avant qu’il ne soit trop tard, Sénégalais Debout !



Fait à Dakar, le 27 mars 2018



Bana WADE et Moussa DIOP



Pour le Mouvement Politique Sénégal Debout