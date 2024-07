« Le Groupe Futurs Médias n’a jamais fait de profit ! Il est déficitaire... » (Birane Ndour, Directeur Général)

Depuis sa création en 2012, le Groupe Futurs Médias n’a jamais fait de profit ! C’est la révélation que le directeur général de l’entreprise, Birane Ndour, a faite lors du débat sur la situation de la presse au Sénégal. C’est une entreprise qui selon lui est déficitaire et cela, depuis plusieurs années. « Quand une entreprise est déficitaire, on vous recommande de restructurer ou de fermer l’entreprise.



Mais nous avons des actionnaires qui sont des patriotes et qui travaillent pour sauvegarder les emplois au Sénégal », a soutenu le directeur de Gfm qui aborde la question des états financiers pour une explication plus claire. « Les états financiers sont au niveau de l’administration fiscale. C’est clair et transparent. Il est impossible de sortir un de ces états financiers où le groupe a fait des profits. Je suis déficitaire. Pour qu’une société de presse soit stable, il faut que les gens s’assoient et discutent pour apaiser le climat entre les acteurs politiques et les médias », indique Birane.