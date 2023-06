Le Groupe Ecobank lance l'édition 2023 de son Fintech Challenge – avec un prix de 50 000 USD

– Le Groupe Ecobank, le groupe bancaire panafricain, invite les entrepreneurs fintech innovants et ambitieux de toute l'Afrique à postuler pour participer à la 6e édition du Ecobank Fintech Challenge.A l’instar des éditions précédentes, le Fintech Challenge offre des perspectives exceptionnelles aux fintechs en ligne avec les objectifs stratégiques de Ecobank, leur permettant d'établir des partenariats et de déployer leurs solutions innovantes à travers son vaste réseau 35 marchés africains,en plus des activités internationales en France.Les candidats finalistes auront aussi la possibilité d'intégrer le prestigieux programme Ecobank Fintech Fellowship. La finale et la cérémonie de remise des prix, très attendues, sont prévues pour la fin du mois de septembre. Pour la deuxième année consécutive, le lauréat se verra attribuer un prix en espèces de 50 000 USD.Les Ecobank Fintech Fellows bénéficieront également des opportunités suivantes grâce à leur collaboration avec Ecobank et ses partenaires :• le déploiement de produits à l'international : une opportunité pourintégrer leurs solutions aux 35 marchés du réseau Ecobank.• des prestations d de services : les fintechs peuvent être choisies comme prestataires de services panafricains panafricain au sein de l'écosystème de la banque.• un accès à la sandbox bancaire panafricaine de Ecobank : les boursiers bénéficieront d'un accès exclusif aux API de pointe de Ecobank, ce qui leur permettra de tester et d'améliorer leurs produits pour le marché panafricain.• un accès prioritaire aux partenaires de capital-risque pour la recherche de financements.Les candidatures sont maintenant officiellement ouvertes aux fintechs et aux développeurs de tous les pays africains ainsi qu'à toute fintech ayant unt focus surl'Afrique. Les intéressés peuvent soumettre leur candidature sur le site officiel : Ecobankfintechchallenge.com. Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 21 Juillet 2023.Sur l’impact du Fintech Challenge, Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a souligné, “qu’au cours des six dernières années, le Fintech Challenge a accueilli un nombre important de fintechs; six participants se sont associés avec succès à Ecobank pour lancer des produits innovants qui ont été déployés sur nos marchés. De fait, ces collaborations ont joué un rôle important dans la transformation du paysage numérique de l'Afrique et dans le renforcement de l'inclusion financière’.Tomisin Fashina, directeur des Opérations et de la Technologie du Groupe Ecobank, a précisé que ‘le Ecobank Fintech Challenge est devenu le premier concours de fintech en Afrique, stimulant l'expansion des fintechs africaines’. Il a ajouté que ‘grâce à ce concours, nous identifions les talents qui soutiennent la mission de Ecobank, qui est de rester audacieuse et innovante, en favorisant la prospérité panafricaine pour le continent’.Le Ecobank Fintech Challenge a été conçu en partenariat avec le cabinet de conseil international, Konfidants, et bénéficie du soutien de différents partenaires.Pour plus d’informations sur le concours et les candidatures, rendez-vous sur Ecobankfintechchallenge.com. .com.