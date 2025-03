Le FDR alerte sur la situation politique et économique du Sénégal : « Un pays en danger »

Dans une déclaration publiée le 13 mars 2025, la Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) tire la sonnette d’alarme sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Après près d’un an de gouvernance du parti Pastef, l’opposition dénonce une dérive autoritaire, une répression politique croissante et un effondrement économique qui menaceraient la stabilité du pays.



Un climat politique sous tension



Selon le FDR, le régime actuel s’emploie à affaiblir l’État de droit en utilisant la justice comme un instrument de répression contre ses opposants. Le cas du député Farba Ngom, dont l’immunité parlementaire a été levée sans dossier solide, est cité comme un exemple de cette dérive. Le communiqué dénonce également l’interdiction de voyage pour certains responsables politiques, comme l’ancien ministre Mansour Faye, et l’incarcération d’hommes d’affaires soupçonnés d’être proches de l’opposition.



Le Parquet financier, initialement créé pour renforcer la lutte contre la corruption, serait désormais détourné à des fins politiques, servant à cibler les adversaires du gouvernement.



Une loi d’amnistie controversée



Le FDR accuse également le régime de vouloir protéger ses propres membres à travers une loi interprétative de la loi d’amnistie. Selon l’opposition, cette loi chercherait à effacer toute responsabilité de Pastef dans les événements de 2021 à 2023, tout en fragilisant les Forces de Défense et de Sécurité.



Une crise sociale et économique alarmante



Sur le plan économique, le FDR dresse un bilan catastrophique de la gouvernance de Pastef. Il dénonce :

• Des purges politiques ayant conduit au licenciement de milliers de travailleurs soupçonnés d’affiliation à l’opposition, y compris des salariés en CDI.

• Un blocage des bourses familiales, privant des centaines de milliers de familles précaires de ressources essentielles.

• Une quasi-faillite de l’État, avec des indicateurs financiers en chute libre et une dégradation brutale de la notation financière du Sénégal à cause d’une falsification des chiffres de la dette souveraine.

• L’arrêt de nombreux chantiers d’infrastructures (routes, écoles, hôpitaux) qui plonge le pays dans un ralentissement économique inquiétant.



Un appel à la mobilisation générale



Face à cette situation jugée « inacceptable », le FDR appelle à une mobilisation nationale et internationale pour :

1. Mettre fin à la répression politique et organiser de véritables concertations démocratiques.

2. Annuler les mesures économiques jugées antisociales, notamment les hausses des prix du carburant et des produits de première nécessité.

3. Stopper immédiatement les licenciements massifs affectant les secteurs publics et privés.

4. Retirer la loi interprétative de la loi d’amnistie, jugée dangereuse pour la stabilité du pays.



Le FDR prévient que si ces dérives continuent, le Sénégal risque une grave instabilité politique, économique et sociale. Il invite ainsi toutes les forces vives du pays à se rassembler pour empêcher cette « descente aux enfers ».



Dans les prochains jours, des réunions et des manifestations seront organisées pour protester contre ce que le FDR qualifie de dérive autoritaire et de gestion désastreuse du gouvernement actuel.