Le CEMGA aux 49 nouveaux officiers admis de l’état-major : « Rien ne vous sera donné mais tout reste à votre porté »

La cérémonie de remise de diplômes et insignes du 5ème cours d'état-major et du 2ème cours supérieur de guerre aux stagiaires a été présidée par le chef d’état-major des armées. Le général s’adressant aux 49 récipiendaires et plus précisément 43 sénégalais.



« Rien ne vous sera donné mais tout reste à votre portée. Vous êtes désormais préparés au travail collaboratif en inter-arme comme en inter-armée » lance le CEMGA aux récipiendaires devant leurs parents venus les accompagner.



La formation a duré dix mois avec des enseignants civils et militaires sur la planification opérative, la stratégie et l’étude prospective des grands enjeux contemporains ainsi qu’à la méthodologie de la recherche universitaire.