Latmingué / Rentrée des classes : Dr Macoumba Diouf dégage 10 millions pour l'achat de fournitures scolaires, produits d'hygiène et masques, dont 02 millions sur fonds propres.

La rentrée des classes est bien effective dans la commune de Latmingué (département de Kaolack). Ainsi, la mairie de cette localité avec à sa tête le maire, Mr Macoumba Diouf, a mis à disposition des moyens pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Pour l'achat de fournitures destinées aux 33 écoles primaires, 4 CEM, 2 lycées et 2 cases des tout-petits, une enveloppe financière de 08 millions de Fcfa a été dégagée par la municipalité. Et sur fonds propres, le maire a mis sur la table, 02 millions pour l'achat de produits d'hygiène, de masques (07 mille au total) et de lave-mains, encore destinés aux établissements scolaires et aux potaches.