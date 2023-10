Lat Diop (ministre des Sports) : « Je réitère mon engagement à tout mettre en œuvre pour réussir cette mission »

Le nouveau ministre des sports du Sénégal, Lat Diop, vient officiellement de prendre les rênes du département qui lui ont été confiées à la suite du dernier remaniement ministériel. Ce vendredi soir lors de la cérémonie de passation de service qui s’est déroulée à la primature, en présence du Premier ministre, Amadou Bâ, il a renouvelé son engagement et sa reconnaissance envers le Président Macky Sall. Le président de Guediawaye football club et ancien directeur général de la Lonase n’a pas manqué de se réjouir de la franche collaboration à venir avec les services de la primature.



« Je voudrais avant tout, et de façon solennelle remercier le président de la République pour l’honneur qu’il vient de me faire en me nommant à la tête d’un département aussi stratégie et transversale… Je ne suis pas seul dans l'accomplissement de cette importante mission. Je suis convaincu de disposer à tout moment du soutien indéfectible des services de la primature » a-t-il insisté en s’adressant au Premier ministre Amadou Bâ.