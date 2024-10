Lancement du projet "Saxxal Jaam": Le Ministre de l'Intérieur appelle à des élections apaisées

Lors du lancement du projet saxxal Jaam, ce jeudi 31 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine a lancé un message de paix aux acteurs politiques qui sont en campagne électorale pour les élections législatives.

Sous la présence du collectif des organisations de la société civile, du directeur général des élections, de la Cena, des représentants des partis politiques et des observateurs, le ministre de l'Intérieur a remercié la société civile pour l'avoir associé à cet atelier. Le choix du thème à savoir "Saxxal Jamm" révèle toute sa pertinence. A son endroit, le combat commun pour "saxxal Jamm" au Sénégal est juste. Ainsi, avec le soutien de la société civile à leur coté, le ministre se dit rassuré de l'aboutissement de cette mission. C'est ainsi qu'il a félicité la société civile pour cette belle initiative porteur d'espoir. Il certifie que les objectifs de cet atelier et les résultats attendus déclinés dans le document d'orientation ont retenu toute son attention.



Toutefois, le ministre de l'intérieur informe qu'ils sont à pied d'œuvre et travaillent pour la préparation du matériel du scrutin. Pour lui, ces élections seront soumises aux mêmes exigences de respect de procédures et des délais. Il informe que ses services ont pris les devants pour assurer à temps la formation, véhiculer le canal de la communication redéfini et mettre le matériel électoral à disposition, selon un calendrier prenant en compte les impératifs à toute œuvre humaine.

En conclusion, le ministre de l'Intérieur a appelé à des élections apaisées.