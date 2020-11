Lancement du projet REPROSOC : une pérennisation des politiques et programmes de protection sociale destinés aux couches vulnérables.

Le projet de renforcement de la société civile pour une politique sociale efficace au Sénégal est officiellement lancé par le représentant du ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, en présence des acteurs des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires. Il s’agit d’un projet d’envergure nationale destiné aux populations en situation de vulnérabilité au Sénégal (les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, les familles …)



Ce projet mis en œuvre sur une durée de 36 mois, englobe 5 départements que sont : Rufisque, Ranérou, Fatick, Matam, et Sédhiou. Il est financé par l’Union Européenne à hauteur de 495.000 euro et sera centré sur 3 thématiques principales : la couverture maladie universelle, les vulnérabilités alimentaires en milieu scolaire et la bourse de sécurité familiale.



Avec le projet Reprosoc, Cicodev Afrique et ses parlementaires ambitionnent de démobiliser les organisations de la société civile et catalyser une synergie des acteurs à travers une démarche multi-acteurs en mesure de soutenir une dynamique articulée autour d’un système de veille et un espace de formulation de recommandation en direction des décideurs, pour une plus grande efficacité et pérennisation des politiques et programmes de protection sociale.