Lancement des travaux routiers à Bambey : Mansour Faye invite les populations à réitérer leur confiance au Président Macky Sall.

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, vient de lancer les travaux de construction des routes Bambey/Baba Garage/Keur Samba Kane/Toubatoul et Baba Garage/Mékhé/Fass Boye.



Ce projet d'un coût de 10,7 milliards a été financé par l'État du Sénégal et son partenaire, la BADEA et le délai d'exécution est de 18 mois. L'aménagement et le bitumage de ces axes routiers va permettre de relier les routes nationales N1, N3 et N2 et va constituer un carrefour qui va contribuer sur le développement économique des différentes localités impactées par ce projet de l'État du Sénégal. Lequel projet va permettre de désenclaver les zones à fort potentiel agricole et économique et favoriser l'interconnexion de ces trois RN avec une accessibilité sur l'Océan Atlantique, plus précisément au niveau de Fass Boye qui se situe dans la zone des Niayes.



Lors de la cérémonie de pose pierre, Mansour Faye a rappelé l'importance de ce projet du Président Macky Sall. "Le Président de la République ne veut qu'une chose, c'est appuyer les populations pour l'émergence du pays", a-t-il tenu à faire savoir.



Poursuivant son propos, il a également tenu à revenir sur les réalisations du Président Macky Sall, mais surtout sur les récentes mesures pour les populations. "Ce qu'il a réalisé depuis 2012, aucun Président ne la encore fait. Je vous invite à lui retirer votre confiance", a-t-il lancé.