Lancement des opérations pré-hivernage : l’ONAS anticipe sur les effets des inondations.

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a procédé, ce 13 mars, au démarrage officiel des opérations pré-hivernants 2023. Lesquelles opérations visent à réduire drastiquement les problèmes liés aux inondations dans les différents épicentres de la banlieue dakaroise. Elles vont généralement se résumer au curage, à l’entretien et au nettoyage du réseau de l’Onas.



« Notre objectif c’est de faire en sorte que les effets des inondations puissent être amoindries », a expliqué le directeur général de l’Onas, Mamour Diallo, qui a présidé le lancement des travaux avant d’effectuer, ce jour, une visite dans certaines zones sensibles aux inondations. Ainsi, Grand-Yoff, Médina et Guédiawaye ont servi de point de chute. Le choix de ces localités s’explique par le fait qu’elles éprouvent des difficultés majeures des effets des inondations durant l’hivernage. À Guédiawaye, le maire de la commune de Ndiaréme Limamoulaye, Mor Woré Guèye qui a accueilli le directeur général de l’Onas et son équipe, se dit très rassuré de la visite préventive.



« Si on ne prend pas les mesures nécessaires et idoines à bonne date et à temps, on risque de connaître une inondation sans précédent dans cette zone, c’est la raison pour laquelle on se réjouit de la présence du Dg de l’Onas pour, avec ses équipes et ensemble avec les équipes de la municipalité, s’organiser pour mener conjointement les opérations de curage », a-t-il souligné.



Les opérations seront poursuivies pendant la saison des pluies, a précisé le Dg de l’Onas, Mamour Diallo.