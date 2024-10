Lancement de la Coalition AND BEESAL Sénégal : Abdoulaye Sylla appelle à l'engagement pour un nouveau Sénégal

Ce dimanche, la coalition AND BEESAL Sénégal a tenu une cérémonie de lancement marquée par une déclaration inspirante de son leader, Abdoulaye Sylla, tête de la liste nationale pour les législatives anticipées de 2024. L'événement a rassemblé tous les membres investis de la coalition, tant titulaires que suppléants.



Dans son discours, Abdoulaye Sylla a rappelé son engagement envers la vie publique sénégalaise, évoquant sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2024 et les obstacles rencontrés qui l'ont empêché d'achever ce processus. « La présidentielle est derrière nous, mais devant nous se profile une échéance tout aussi cruciale : l'élection de nouveaux députés suite à la dissolution de l'Assemblée nationale », a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de la prochaine législature, qui aura pour mission de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement, tout en étant la voix de millions de Sénégalais. Abdoulaye Sylla a insisté sur les valeurs qui fondent l'identité sénégalaise, telles que la dignité humaine, le respect des institutions et la solidarité. « Cette identité est notre plus grande richesse », a-t-il affirmé.

Le leader de la coalition a également mis l'accent sur son désir de transformation sociale et de progrès économique, soutenant que le secteur privé doit jouer un rôle clé dans le développement du pays. Il a promis de mettre son expérience d'opérateur économique au service de la création d'emplois et de valeur ajoutée, affirmant : « Nous devons donner aux jeunes les moyens de leur dignité et de leur responsabilité. »

Abdoulaye Sylla a également évoqué une vision d'une Assemblée nationale renouvelée, où la liberté d'entreprendre serait défendue dans un climat de sérénité et de respect. « Ensemble, avec foi, intelligence et courage, nous forgerons un nouveau Sénégal », a-t-il conclu.