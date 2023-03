Lancement de Spark 10 : Tecno renforce sa performance et sa capacité avec sa toute nouvelle série.

Pour ce nouveau Spark 10, Tecno a encore choisi comme ambassadeur, l’artiste chanteur, Samba Peuzzi. L’artiste a promis de valoriser ces produits comme il l'a toujours fait depuis le début de sa collaboration. Pour ce nouveau Spark 10, Tecno a encore choisi comme ambassadeur, l’artiste chanteur, Samba Peuzzi. L’artiste a promis de valoriser ces produits comme il l'a toujours fait depuis le début de sa collaboration.

Après le lancement du Spark 8 et 9, il y’a presque une année, la marque de téléphone mobile Tecno a procédé à la présentation de sa nouvelle série de smartphones le Spark 10, ce vendredi.Cette nouvelle série dotée des spécifications de dernière génération, dépasse les limites des modèles récents. Pour cette fois, la jeunesse pourra bien s’épanouir avec une performance garantie.Durant la projection, le responsable de la formation en terme de connaissance de produits et des techniques de vente à Tecno, Mouhamed Diattara, a détaillé de façon plus explicite toutes les fonctionnalités de l’appareil.Selon lui, Spark 10 est équipé d’une capacité de mémoire supérieure, égale à 256 giga, dépassant donc largement les 128, il y a aussi 8 giga de RAM avec possibilité d’expansion de 16 giga (technologies nouvelles communément appelées la fusion de RAM )En terme de splendeur, l’appareil semble aussi beaucoup attirer, dès le premier regard, avec ses trois types de couleurs ( Noire, perle blanche et mélange de noir et blancEn dépit de tout ça, cet appareil répond aussi à la norme de sécurité du système, étant donné qu’il utilise la sécurité performante Za-Hooc, avec une intimité totale à travers le reflèt de l’écran.En terme de qualité d’image Tecno a aussi cherché à doubler ses capacités avec une double camera arrière et un troisième anneau qui regroupe ses flashes qui fait que le produit est vraiment séduisant.