Lancement Octobre Cyber221 : Yankhoba Diattara et l’ONUDC pour une meilleure éducation numérique des internautes sénégalais.

Initié par l’agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), le mois d'octobre est aussi dédié à la cyber sécurité. Le prétexte idéal pour procéder au lancement des activités d'octobre Cyber221 par le ministère de l'économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, en partenariat avec l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC.) Il s’agira en grande partie de l’élaboration et de la promotion d’un nouveau type d’internautes sénégalais à travers la sensibilisation et l’érection de garde-fous.

À ce propos, Cyber221 qui est une start-up, s'active dans la sensibilisation à la cyber sécurité, à travers la proposition d'une large gamme de services. Il y va de l'accompagnement des entreprises, de l'administration ou tout simplement du grand public, sur les questions liées à la cyber sécurité.

Partant de cela, un programme mettant à contribution des « ambassadeurs numériques » de la cause, a été également lancé dans le but d'impliquer davantage les populations qui seront approchées et sensibilisées à travers des ateliers, des journées et semaines thématiques, affichage, etc...

La première sortie se tiendra dans la région de Thiès qui sera le point départ de la tournée nationale envisagée au niveau des 14 régions du Sénégal.



D’après, Ali Driss B, le représentant de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le nombre de cyber attaques a considérablement augmenté (445 millions de cyber attaques soit une augmentation de 20% par rapport au précédent trimestre de 2020)

depuis le début de la pandémie qui a favorisé une hausse de l’usage des réseaux sociaux et autres outils numériques.