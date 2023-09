La délégation du PDS reçue par Serigne Mountakha : Le cas Karim Wade au cœur de l’audience

Le Parti démocratique sénégalais a dépêché une délégation chez le Khalife général des Mouride à deux jours du grand Magal de Touba. Mamadou Lamine Diallo, après avoir transmis les salutations et les ziarra du président Wade et du candidat Karim Meïssa Wade au Khalife Général des Mouride, a délivré le message du président Wade et celui de son fils Karim. « Nous avons reçu les prières du Khalife Serigne Mountakha et nous lui avons rappelé qu’avec ses prières, notre candidat Karim Wade est prêt à rentrer au Sénégal pour participer à la prochaine élection présidentielle. Aujourd’hui force est de reconnaître que toutes nos sollicitations de prières sont devenues réalité », s’est réjoui le président du groupe parlementaire Liberté -Démocratie et Changement.



Le Kalife a rappelé une fois encore que le président Abdoulaye Wade est un "Magoum Mourid", que son engagement envers la communauté mouride n'est plus à démontrer. Le Khalife, pour terminer, a prié pour le président Abdoulaye wade, pour le candidat Karim Wade et pour la délégation.



La délégation s'est ensuite rende auprès de Serigne Issakha Mbacké, frère du Khalife puis auprès du porte-parole de la confrérie mouride Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké qui est revenu longuement sur l'œuvre du président Abdoulaye Wade pour le Sénégal en général et la communauté mouride en particulier.