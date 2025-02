La Satrec placée en liquidation judiciaire après l’échec de son redressement

Le tribunal de Dakar a prononcé la liquidation judiciaire de la société Satrec, mettant un terme à ses tentatives de redressement. Les juges ont constaté l’absence de concordat viable, conduisant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens d'après la revue ConfidentelDakar" lue par DakarActu. Cette décision marque un tournant dramatique pour cette entreprise, autrefois pionnière dans le secteur du lait en poudre au Sénégal.



Pour superviser la liquidation, le tribunal a désigné M. El Hadji Malick Wade en tant que juge commissaire, et M. Babacar Ndiaye, expert-comptable et mandataire judiciaire, comme syndic. Ce dernier est autorisé à maintenir l’activité de l’entreprise sous forme de location-gérance pour une période initiale de trois mois, renouvelable. Les revenus générés par cette activité seront prioritairement destinés au paiement des arriérés de salaires des employés et des charges sociales impayées.



Cette liquidation intervient après plus de dix années de difficultés financières pour Satrec, qui a longtemps été un acteur clé dans l’industrie laitière sénégalaise. Malgré ses efforts pour se redresser, l’entreprise n’a pas réussi à surmonter ses défis économiques, laissant ses employés et créanciers dans une situation précaire.