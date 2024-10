La Poste en crise : Les travailleurs réclament leurs Fonds Logés à la CDC pour relancer l’Entreprise

La Poste, ancien fleuron du secteur public, traverse une crise sans précédent. Les travailleurs, inquiets pour l’avenir de leur entreprise, réclament avec insistance la récupération des fonds logés à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour relancer les activités de l’entreprise.



Selon un article du quotidien Le Quotidien, La Poste fait face à des obstacles majeurs, parmi lesquels “le retard récurrent des paiements de salaires, la suspension de plusieurs acquis pourtant inscrits dans les accords collectifs de l’entreprise et un manque de trésorerie qui asphyxie notre fonctionnement quotidien.” Mballo Dia Thiam, Secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B), souligne que “ces problèmes, bien que nombreux, ne sont que la face visible d’une situation économique alarmante, qui s’explique également par des faiblesses structurelles et des choix stratégiques contestables.”



Pour faire face à ces difficultés, les travailleurs de La Poste demandent la libération rapide des fonds de la CDC. Thiam insiste : “Il est indispensable que les fonds logés à la Caisse des Dépôts et Consignations soient récupérés rapidement afin de permettre la relance des opérations et activités postales.” La suspension de ces ressources vitales compromet la mission de service public que La Poste est tenue d’assurer.



Les postiers estiment que la crise actuelle ne peut être attribuée uniquement à des facteurs externes comme la mondialisation et les innovations technologiques. Thiam précise que “la baisse continue des revenus d’exploitation de La Poste découle, en partie, de la dégradation de sa compétitivité.” Il mentionne également que les volumes de courrier ont chuté, victimes du développement des technologies de l’information et de la communication, tandis que la qualité des services a souffert d’un encadrement législatif dépassé et d’une offre financière obsolète.



Les travailleurs de La Poste exhortent les nouvelles autorités à prendre des mesures concrètes pour redresser la situation critique de l’entreprise. Ils appellent à ce que leurs préoccupations, figurant dans le référentiel Sénégal Horizon 2050, soient prises en compte pour sortir La Poste de la précarité.



La dette abyssale de La Poste, combinée à une rémunération insuffisante pour le service public, asphyxie l’entreprise et empêche toute perspective de développement. Si rien n’est fait, la situation ne fera qu’empirer, préviennent-ils.



Le sort de La Poste reste incertain, et seule une intervention rapide et décisive pourrait permettre à l’entreprise de retrouver son éclat d’antan.