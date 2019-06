La Korité (Aïd al-Fitr) fêtée ce lundi 3 juin au Mali

Ces autorités ont indiqué que le croissant du mois lunaire de Chawal a été observé par plusieurs témoins et vérifié par des comités de religieux. Ce qui signifie que le mois du ramadan a pris fin aujourd'hui dimanche 2 juin chez nos voisins maliens.



« Le Ministère des affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission d’observation de la Lune, a l’honneur d’informer la Communauté musulmane du Mali que le Croissant lunaire Chawal ou "

Seli N’tjini Kalo" a été aperçu ce dimanche 2 juin 2019 dans plusieurs localités du pays, notamment à Kati », lit-on dans un communiqué du Secrétariat général du Ministère des affaires religieuses et du culte du Mali.



Dans ce pays, le début comme la fin du mois du ramadan sont déterminés par l'observation du croissant de lune et non par des calculs astronomiques comme en Europe par exemple. Les autres pays de l’Afrique de l’Ouest n'ont pas encore annoncé la fin du Ramadan, mais ils suivent généralement l'Arabie saoudite, qui abrite les deux plus importants lieux saints de l'islam.